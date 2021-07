Les festivaliers et le public familial ont lancé "Ceci n'est toujours pas Lasemo"

(Belga) Le festival "Ceci n'est toujours pas Lasemo" a ouvert ses portes samedi matin dans le parc d'Enghien pour deux jours de musique, de spectacles de rues, de conférences, de causeries et d'animation pour les petits et les grands. Le public des festivaliers s'est mélangé à celui des familles venues en nombre pour participer aux diverses activités cultures et récréatives de l'événement.

"Ceci n'est toujours Lasemo" se déroule samedi et dimanche dans le parc d'Enghien en quatre grandes tranches horaires, de 9 à 16 heures et de 17 heures à minuit, avec une jauge de 2.500 participants par tranche. Le site du parc d'Enghien accueille quelque 10.000 personnes par jour dans un festival Lasemo normal. "Nous avons voulu nous rapprocher le plus possible de ce qu'est le festival Lasemo, dans le contexte sanitaire que l'on connaît, a indiqué Samuel Chappel, organisateur de l'événement. "Il y a des concerts, des spectacles, des animations, des jeux pour tous les publics. Mais nous ne sommes pas encore dans la logique complètement festive et nous devons encore respecter certaines règles sanitaires, notamment le port du masque entre les espaces festifs, la distanciation. Nous espérons que la situation sera revenue à la normale en 2022." Le festival d'Enghien reste plus que jamais fidèle à son ADN durable. "Notre événement est de plus en plus durable. Nous sommes dans une démarche d'amélioration continue et nous essayons d'aller plus loin chaque année. Nous avons cette fois intégré de la vaisselle réutilisable dans les foodtrucks. C'est une grande première en Belgique." (Belga)