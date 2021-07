Comité de concertation vendredi: de nouvelles mesures annoncées suite à la hausse des contaminations ?

La hausse des contaminations se poursuit dans notre pays d'après les derniers chiffres fournis par Sciensano. Une hausse généralisée à plusieurs pays européens obligeant certains à faire marche arrière comme aux Pays-Bas. Vendredi prochain (16 juillet), se tiendra un Comité de concertation réunissant les différentes autorités du pays. Elles devront soit prendre de nouvelles mesures restrictives, soit confirmer celles annoncées dans le cadre du plan été et attendre d'y voir plus clair quant à l'impact de cette hausse sur les hospitalisations.

Vers un renfort de mesures?

Le commissaire fédéral Covid, Pedro Facon, mettra sur la table plusieurs recommandations sur base de la situation actuelle. Ce dimanche, il indique sur Twitter que "la situation épidémiologique actuelle est caractérisée par l’incertitude. Nous savons que les infections sont en forte hausse en raison du variant delta, 50 à 60 % plus infectieux, de l’impact de la suppression progressive des mesures, des contacts et des voyages." Pedro Facon ajoute:" Les lignes de défense pour la gestion des risques, en termes de prévention et de sensibilisation, de réglementation des voyages, de tests, de gestion des épidémies, de suivi des contacts, d’isolement de suivi et de quarantaine, etc. doivent être maintenues et renforcées sur différents fronts".

Le commissaire fédéral rappelle l'importance et l'efficacité des vaccins (90 à 95%) tout en préconisant de nouvelles mesures tant au niveau de la ventilation que de la qualité de l'air.

Reste à savoir, quelles nouvelles mesures seront décidées ce vendredi. Interrogé par Radio 1 et De Morgen, Jan Jambon a de son côté parlé d'un "défi" pour évoquer la situation actuelle. L'homme s'est dit entre autres favorable à l'utilisation du certificat Covid pour de plus petits évènements. Le sujet devrait être abordé lors du comite de concertation de ce vendredi.