Afghanistan: les signes d'inquiétude se multiplient face à l'avancée des talibans

Un système de défense capable d'intercepter roquettes et missiles a été déployé à l'aéroport de Kaboul, voie de sortie des ressortissants étrangers d'Afghanistan, nouveau signe d'inquiétude face à l'avancée inexorable des talibans, que traduit également l'évacuation par l'Inde du personnel indien d'un consulat.

Les talibans se sont emparés ces deux derniers mois de larges portions de territoire, lors d'une offensive tous azimuts lancée début mai à la faveur du début du retrait définitif des troupes étrangères d'Afghanistan.

Privées du crucial soutien aérien américain, les forces afghanes n'ont offert qu'une faible résistance et ne contrôlent plus essentiellement que les axes principaux et les capitales provinciales, dont plusieurs sont encerclées par les insurgés.

Plusieurs districts de provinces voisines de Kaboul sont tombés aux mains des talibans, faisant craindre qu'ils n'attaquent prochainement la capitale ou son aéroport.

"Le système de défense aérienne nouvellement installé est opérationnel à Kaboul depuis 02H00 ce dimanche matin" (21H30 GMT samedi), a indiqué le ministère afghan de l'Intérieur, sans autre détails sur ce système qui "s'est avéré utile à travers le monde pour repousser les attaques de missiles et de roquettes".

Son porte-parole, Tariq Arian, a simplement précisé à l'AFP qu'il avait été installé sur l'aéroport de Kaboul pour protéger les installations aéroportuaires.

Ce système de défense "nous a été donné par nos amis étrangers" qui pour l'heure "le font fonctionner pendant que nous acquérons les connaissances pour l'utiliser", a déclaré Ajmal Omar Shinwari, porte-parole des forces afghanes de sécurité, sans nommer le pays concerné.

Au cours de ses 20 ans de présence en Afghanistan, l'armée américaine a déployé sur ses bases plusieurs systèmes C-RAM (Contre-Roquettes, Artillerie et Mortiers), capables de détecter et détruire les projectiles les visant, ainsi que de donner l'alerte. Ce type de système était notamment déployé sur l'immense base de Bagram, à 50 km au nord de Kaboul, restituée début juillet aux forces afghanes.

- Diplomates évacués -

Les talibans ont déjà utilisé des roquettes et mortiers contre les forces gouvernementales ou étrangères et leur rivaux du groupe Etat islamique (EI) ont mené une attaque de ce type contre Kaboul en 2020.

"Les talibans n'ont pas de moyens structurés, mais ont démontré qu'ils pouvaient tirer des roquettes modifiées depuis des véhicules et créer la panique, particulièrement s'ils visent un aéroport", a expliqué une source sécuritaire étrangère.

La Turquie s'est engagée à assurer la sécurité de l'aéroport de Kaboul quand les troupes américaines et de l'Otan auront quitté le pays d'ici le 31 août. Le président Recep Tayyip Erdogan a indiqué vendredi qu'Ankara et Washington s'étaient mis d'accord sur les "modalités".

Inquiète des combats proches de Kandahar, l'Inde a annoncé avoir évacué le personnel indien de son consulat dans la grande ville du sud de l'Afghanistan.

La province de Kandahar, berceau et bastion historique des talibans, a été le théâtre d'intenses combats récemment. Les insurgés se sont emparés début juillet du district-clé de Panjwai, à une quinzaine de km de la ville de Kandahar et vendredi, ils ont attaqué une prison des faubourgs de la capitale provinciale avant d'être repoussés.

"Le consulat général d'Inde n'a pas été fermé. Toutefois, en raison d'intenses combats près de la ville de Kandahar, son personnel indien en a été retiré pour le moment", a fait savoir le ministère indien des Affaires extérieures, évoquant "une mesure purement temporaire, jusqu'à ce que la situation se stabilise" et indiquant que "le consulat continue de fonctionner grâce à son personnel local".

Selon une source sécuritaire à Kaboul, une cinquantaine d'employés indiens du consulat, dont six diplomates, ont été évacués, mais leur destination - Kaboul ou New Delhi - n'était pas connue.

En raison des combats dans le nord de l'Afghanistan, la Russie a récemment fermé son consulat à Mazar-i-Sharif, capitale de la province de Balkh et un des principaux centres urbains afghans, proche de la frontière avec l'Ouzbékistan.

Pékin a conseillé à ses ressortissants de quitter le pays et a évacué 210 d'entre eux début juillet.

De son côté, le ministère afghan des Réfugiés a appelé l'Europe à ne plus expulser de migrants afghans ces trois prochains mois en raison de "l'escalade de la violence" et de la propagation du Covid-19.

Dimanche, le porte-parole des forces afghanes de sécurité a tenté de rassurer, démentant que les talibans contrôlent 85% du territoire afghan, comme ils l'affirment, une assertion impossible à vérifier de façon indépendante.

"Ce n'est pas vrai. Les combats se poursuivent dans la plupart des zones" que les talibans disent contrôler, a affirmé M. Shinwari tout en appelant les jeunes à rejoindre l'armée, indiquant que "le gouvernement avait facilité le processus de recrutement".

Une déclaration qui intervient sur fond de mobilisation de milices par le gouvernement et les chefs de guerre antitalibans, suscitant l'inquiétude d'une nouvelle guerre civile.

Interrogé samedi par l'AFP, Mansoor Ahmad Khan, ambassadeur à Kaboul du Pakistan, pays longtemps accusé de soutenir les talibans, a mis en garde contre le déploiement de ces milices, susceptible selon lui d'aggraver la situation en Afghanistan et de donner de l'espace à Al-Qaïda ou à l'EI.