Etats-Unis: nouvelle vague de chaleur dans l'Ouest

Les Etats-Unis pourraient battre de nouveaux records de températures alors que plusieurs régions de l'ouest du pays, et leurs 30 millions d'habitants, subissent une vague de chaleur, la deuxième en quelques semaines.

Le thermomètre s'est élevé durant le weekend dans la majorité de la façade Pacifique ainsi que dans de larges zones à l'intérieur des terres à l'ouest des Rocheuses, les prévisions anticipant un mercure encore plus élevé dimanche.

Selon le Service météorologique national (NWS en anglais), Las Vegas a égalé son record absolu en atteignant 47,2 degrés Celsius, marque atteinte par la ville située en plein désert du Nevada une première fois en 1942 et à trois reprises depuis 2005.

Les prévisionnistes ont lancé un bulletin d'alerte pour l'agglomération ainsi que plusieurs autres centres urbains parmi lesquels Phoenix (sud) et San Jose, centre de la Silicon Valley, non loin de San Francisco.

"Plus de 30 millions de personnes sont concernées par un bulletin d'alerte à la chaleur ou par une mise en garde", a déclaré samedi le NWS, ajoutant que les températures élevées, particulièrement dangereuses, et les conditions sèches devraient se poursuivre dimanche.

Cette nouvelle vague de chaleur intervient moins de trois semaines après la précédente, qui a touché l'ouest des Etats-Unis et du Canada à la fin juin, entraînant des records de chaleur battus trois jours d'affilée dans la province canadienne de Colombie Britannique.

Le nombre de décès provoqué par cette première vague n'est pas encore connu mais est évalué à plusieurs centaines.

Ce mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré en Amérique du Nord, selon les données publiées par le service de suivi du climat de l'Union européenne.

Jusqu'ici, l'activité humaine a provoqué une hausse des températures mondiale d'environ 1,1 degré Celsius, entraînant des tempêtes plus destructrices, des vagues de chaleur plus intenses, de sécheresses et la multiplication des feux de forêt.

Selon l'Organisation météorologie internationale (OMI) et le service météorologique britannique, la probabilité de voir la température mondiale dépasser les 1,5 degrés dans les cinq prochaines années est de 40%.

Les six dernières années sont les six années les plus chaudes jamais enregistrées.

