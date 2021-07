Bruxelles: après un an et demi de fermeture, le café de l'hôtel Métropole reprend du service grâce à la mobilisation de deux employés

C'est une véritable institution bruxelloise qui a rouvert ses portes. Le café de l'hôtel Métropole reprend son activité après un an et demi de fermeture. L'hôtel, lui, est toujours fermé. Si la brasserie a pu rouvrir, c'est grâce à la mobilisation de certains employés.

Il a gardé son enthousiasme et son sourire. Grégory Siguret fait partie de ces employés qui ont contribué à rouvrir l’établissement fermé depuis 18 mois. Il ne cache pas sa fierté. "En recommençant, le premier jour, j'ai eu des frissons", nous confie-t-il, sourire aux lèvres.

Le Café Métropole est une institution sur la place de Brouckère. Elle le doit notamment à son architecture, son mobilier art nouveau, ses colonnes de marbre sur lesquelles des clients prestigieux ont laissé une trace de leur passage tels que l’actrice française Sarah Bernhardt, Sacha Guitry ou encore le chorégraphe Maurice Béjart.

Aujourd’hui, certains Bruxellois se souviennent avec humour et nostalgie de leur rendez-vous galant. "Il y a des années, je suis venue au Café Métropole pour des rendez-vous amoureux. C'était super, de vieux souvenirs magnifiques", plaisante une cliente.

Mais en mars 2020, la crise sanitaire a eu raison du palace. En attendant le rachat par un éventuel investisseur, le directeur de la restauration décide de relancer l’activité de la brasserie avec deux employés. "Dès qu'on en a eu l'occasion, les négociations sont entrées avec le propriétaire de l'hôtel. Et on a repris la brasserie pour un certain temps", témoigne Manuel Rodrigues, gérant du Métropole.

La réouverture du Métropole a permis d’engager au moins 10 employés. Le gérant affirme être encore à la recherche de personnel.