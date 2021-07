Coronavirus - Le nombre de malades hospitalisés stable en France

(Belga) Le nombre de personnes malades du Covid-19 hospitalisées était stable dimanche, malgré une hausse des contaminations, selon des chiffres publiés dimanche par Santé publique France.

Le nombre de nouveaux cas confirmés se monte à 4.256, contre 4.696 nouveaux cas samedi. Après une baisse au mois de juin, les contaminations sont reparties à la hausse depuis plusieurs jours sous la poussée du variant Delta, plus contagieux que les souches précédentes du virus. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes testées positives sur l'ensemble des personnes ayant réalisé un test, s'élève à 1,2% (1,1% la veille). Au total, 7.183 personnes étaient hospitalisées, le même nombre que la veille. Vingt-trois patients ont été admis au cours des dernières 24 heures. Les soins critiques comptaient 947 patients, avec quatre nouvelles admissions depuis samedi. Cet indicateur clé, qui avait culminé à 6.000 patients au pic de la troisième vague fin avril, est passé sous la barre des 1.000 mercredi. Le nombre de contaminations a en revanche tendance à progresser, faisant craindre une quatrième vague. Début le début de la campagne de vaccination, 35.788.198 personnes ont reçu au moins une dose, soit 53,1% de la population totale et 27.385.182 personnes sont entièrement vaccinées, soit 40,6% de la population totale. Le chef de l'État Emmanuel Macron doit s'adresser lundi soir aux Français au sujet de la situation sanitaire et des décisions prises dans la matinée lors d'un conseil de défense sanitaire exceptionnel. (Belga)