Prévisions météo: à quoi faut-il s'attendre cette semaine?

Cette troisième semaine du mois de juillet reste capricieuse. Ce lundi et les prochains jours, de l'air chaud, humide et instable atteindra notre pays depuis le sud et sera à nouveau le siège d'averses (orageuses) parfois intenses, nous avertit l'IRM (Institut Royal Météorologique).

Un début de semaine pluvieux et orageux



Aujourd'hui matin, la journée commencera avec un temps généralement sec et nuageux. Toutefois, quelques gouttes sur l'ouest seront possibles. Graduellement, des nuages cumuliformes se développeront et le risque d'averses augmentera. Principalement dans l'après-midi et en soirée, les averses pourront devenir intenses et localement accompagnées d'orage. Les maxima varieront entre 19 degrés en Ardenne et 24 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré d'est à sud-est, et en fin d'après-midi plutôt faible et variable.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité restera variable avec des averses principalement sur l'est, localement fortes et orageuses. Risque de brume et brouillard par endroits. Les minima seront compris entre 15 et 17 degrés. Le vent sera faible et variable, mais modéré de secteur nord-est au nord du pays.

Mardi, sous un ciel couvert, l'IRM prévoit de fréquentes périodes de pluie pouvant à nouveau être intenses et accompagnées d'orage. En matinée la zone de pluie la plus active se trouvera dans l'est et le nord-est du pays. En cours de journée, elle se déplacera vers l'ouest. Les maxima se situeront entre 16 et 20 degrés. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest. Sur l'ouest du pays, il soufflera du secteur nord à nord-ouest et sera parfois assez fort en bord de mer.

Mercredi et jeudi, ça continue

Mercredi, nous devrons encore composer avec des épisodes de pluie ou d'averses localement orageuses. Les cumuls de précipitations pourraient encore être importants dans certaines régions, surtout dans l'est du pays. La région côtière, et une bonne partie du nord-ouest du pays, pourrait rester au sec avec quelques éclaircies. Les maxima seront généralement compris entre 17 et 21 degrés, sous un vent modéré à assez fort, et à la côte même parfois fort, de secteur nord à nord-ouest.

Jeudi, des pluies ou des averses avec des précipitations abondantes par endroits, surtout dans l'est. Le temps devrait toutefois être plus sec dans l'ouest du pays avec quelques rares averses. Les maxima se situeront entre 18 et 22 degrés, sous un vent modéré à parfois assez fort de nord à nord-ouest.

Une "belle" fin de semaine

Vendredi, le temps sera sec sous un ciel partiellement à très nuageux. Les maxima seront compris entre 17 et 21 degrés. Samedi, le ciel devrait rester souvent très nuageux et le temps généralement sec. L'après-midi, des éclaircies pourraient se développer par endroits et dans l'ouest le soleil pourrait être plus généreux. Les maxima se situeront entre 17 et 21 degrés. Dimanche, le temps deviendra assez ensoleillé avec des maxima aux alentours de 23 ou 24 degrés, au littoral et en Ardenne près de 20 degrés.