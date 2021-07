Les tests antigéniques disponibles en pharmacie dès ce lundi: rapides, mais pas remboursés

À partir d'aujourd'hui, nous pouvons effectuer des tests antigéniques dans les pharmacies du pays. Ces tests rapides peuvent être utiles pour entrer dans d'autres pays mais ils ne seront cependant pas remboursés par la mutuelle.

Théo part en vacances dans le sud-ouest de la France. À moins de quarante-huit heures du bouclage des valises, il se soumet à un test anti- génique auprès de son pharmacien. "Une fois qu'on a fait le prélèvement, on mélange l'écouvillon avec le solvant. Le test vient d'être fait il y a cinq minutes. D'ici dix, quinze minutes, on relève le test directement", raconte Thomas Perleau, pharmacien.

"Ça a été. C'est juste un peu dérangeant dans le nez, ça chatouille un petit peu et puis sinon ça va", confie Théo Soulier, 13 ans.

Quelques formalités ont été remplies au préalable mais la procédure est relativement simple. "Mon mari et moi sommes complètement vaccinés et donc nous sommes en ordre. Edouard, le petit, a dix ans. Donc il y a uniquement Théo qui est âgé de treize ans qui est obligé de passer un test antigénique", raconte Virginie.



Théo est négatif. Le résultat est encodé dans la base de données de Sciensano. Le test s'effectue uniquement sur rendez-vous et les demandes sont déjà nombreuses.

"Dans le cas dans d'un test positif, on va renseigner le cas sur Sciensano et le patient va donc devoir prendre contact avec son médecin et envisager ensuite le test PCR pour confirmer effectivement la présence du virus", explique Thomas Calande, directeur du réseau de pharmacie "EPC-FAMILIA".



Comptez une trentaine d'euros pour le test antigénique que seuls quinze à vingt pourcent des pharmacies pratiquent. Des tests acceptés dans de nombreux pays comme la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie ou la Grèce. Théo et ses parents partent l'esprit tranquille.