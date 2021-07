Contrairement à la Belgique, une partie de l'Europe a CHAUD: "Avec une petite bière, ça va" (vidéo)

Si en Belgique, nous attendons toujours le soleil et un semblant de températures estivales, certains pays sont confrontés à des vagues de chaleur. C'est le cas notamment dans une partie de l'Espagne. À Madrid, le mercure a atteint les 47 degrés.

Hier, Madrid avait chaud avec 47 degrés, presque le record historique qui est de 49 degrés. Chaque personne devait donc trouver une solution pour combattre cette chaleur, surtout ceux qui n'ont pas de climatisation à la maison. "Ma famille et moi vivons à l'étage le plus haut, où le soleil tape toute la journée, confie Antonio Martin, concierge. On ne peut pas rester à l'intérieur. Nous devons donc sortir pour trouver un endroit où rester à l'ombre."

L'Espagne est un pays chaud et la population est habituée à ces chaleurs extrêmes. "Il fait chaud mais bon, c'est supportable, assure Soledad Gimenez. C'est bien avec une petite bière, ça va."

10 degrés de plus à Moscou

La scène est la même de l'autre côté de l'Europe, à Moscou, en Russie où il faisait hier 10 degrés de plus qu'un mois de juillet normal, soit 32 degrés. Pour les Russes, eux aussi à la recherche de la fraîcheur, ça voulait dire beaucoup. "L'été est chaud, bon, tout est merveilleux, explique Natalia, habitante de Moscou. C'est inhabituel pour Moscou, cela ne s'est pas produit depuis longtemps. Il fait chaud, mais les gens s'habituent à tout."