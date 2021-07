Flambée des cas de Covid aux Pays-Bas: le Premier ministre présente ses excuses

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a admis ce lundi que son gouvernement avait commis une erreur en assouplissant certaines restrictions et a présenté ses excuses, alors que les Pays-Bas connaissent une flambée des cas de Covid-19. Le gouvernement avait notamment autorisé il y a deux semaines la réouverture des discothèques, mais face à la propagation rapide du contagieux variant Delta, notamment chez les jeunes, il a décidé de rétropédaler.

Mark Rutte a annoncé vendredi une série de mesures pour contrer la flambée de contaminations, dont la fermeture des boîtes de nuit et la fermeture des restaurants à minuit. "Une erreur de jugement a été commise. Ce que nous pensions possible, ne l'était pas en réalité", a déclaré Mark Rutte devant des journalistes à La Haye. "Nous le déplorons, nous nous excusons pour cela", a-t-il ajouté.



Plus de 8.500 nouveaux cas ont été recensés lundi, contre 500 il y a deux semaines, un chiffre égalant les valeurs records de décembre. Le nombre d'hospitalisations n'a toutefois pas augmenté de manière significative, les contaminations concernant surtout les jeunes.



"Le nombre de cas évolue plus rapidement que prévu", a déclaré la semaine dernière dans une lettre au parlement le comité de scientifiques (OMT) qui conseille le gouvernement.

"En dehors de cette tranche d'âge, il n'y a pas d'augmentation évidente"



"Nous assistons à une augmentation exponentielle du nombre d'infections, en particulier chez les 18-25 ans", a déclaré l'OMT, ajoutant que les contaminations se sont produites principalement dans les boîtes de nuit et dans le secteur de la restauration. "En dehors de cette tranche d'âge, il n'y a pas d'augmentation évidente", a précisé l'OMT.



"C'est dommage, car tout le monde s'attendait à un été +ouvert+, avec beaucoup d'activités", regrette à La Haye Wouter Stumphius, 25 ans.



"Le Premier ministre a rouvert les choses trop tôt. Mieux vaut attendre encore quelques semaines car maintenant nous avons à nouveau une explosion" des cas, estime auprès de l'AFP Anneke Fernhout, 75 ans.

Un "coup fatal" pour le secteur



Les organisateurs d'événements et de festivals se sont dits "furieux" par le rétropédalage du gouvernement, dénonçant un "coup fatal" pour le secteur.



Environ 80% de la population a reçu au moins une dose de vaccin, et 50% en a eu deux, a déclaré le ministre de la Santé vendredi.