Le plus ancien cinéma au monde en activité est français pour le Guinness Book

Dans le sud de la France, l'"Eden-Théâtre", lieu de projection des premiers films des frères Lumière, pionniers du cinématographe, a été officiellement reconnu comme le plus ancien cinéma au monde en activité par le Guinness Book.

Situé à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), près de Marseille, il renferme la "plus ancienne salle de cinéma en activité au monde" (Oldest purpose-built cinema in operation) a proclamé début juillet le guide de référence, qui recense et certifie les records du monde.

"C'est un dossier administratif de plus de deux années de recherches qui trouve sa récompense", a salué dans un communiqué Michel Cornille, président de l'association "Les lumières de l'Eden", exploitant de l'établissement qui a fêté ses 132 ans en juin.

"C'est une grande émotion car durant toute ma vie j'ai vu ma famille se battre pour que l'Eden continue à vivre", a confié à l'AFP, Marie-Laure Smilovici, directrice de l'Eden et arrière petite-fille des propriétaires historiques, expliquant avoir été aidée dans ce combat par l'arrière-petit-fils d'un des frères Lumière.

Inauguré le 15 juin 1889 dans ce petit port méditerranéen qui ne comptait alors que 12.000 habitants (plus de 35.000 aujourd'hui), l'Eden a accueilli à ses débuts des représentations théâtrales, des concerts et même des rencontres sportives de boxe ou de lutte gréco-romaine, explique le site du cinéma.

Son ancien propriétaire, Raoul Gallaud, s'était lié d'amitié avec Antoine Lumière, père de Louis et Auguste Lumière, qui avait acquis une résidence estivale dans la région. Invité à participer à une première "expérience cinématographique" chez les Lumière le 21 septembre 1895, il propose à Antoine de renouveler l'expérience à l'Eden, a expliqué à l'AFP la chargée de communication du cinéma.

Mais la projection organisée quelques jours plus tard tourne court pour des raisons techniques. Antoine Lumière renouvelle alors l'expérience à Paris au salon indien du Grand Café, disparu au XIXe siècle, le 28 décembre 1895, date aujourd'hui considérée par les historiens comme celle de la naissance du cinéma, précise-t-elle.

Plus aucune projection n'est ensuite répertoriée jusqu'au 21 mars 1899 où l'Eden programme une vingtaine de films des frères Lumières comme "Le lancement d'un navire à La Ciotat", "Un voyage à travers les Alpes en chemin de fer", "Les Cow-boys d'Amérique" ou encore "Un crêpage de chignons". C'est cette séance qui a été retenue par le Guinness Book pour son homologation.

L'affiche de cette première projection, aujourd'hui exposée dans le hall, annonce un "spectacle des plus scientifiques, absolument moral et intéressant, aussi bien goûté des grandes personnes que des enfants que l'on peut amener sans crainte".

