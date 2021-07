L'IRM met en garde contre les abondantes précipitations des prochains jours

(Belga) D'importantes précipitations vont s'abattre sur le pays lors des deux prochains jours. De mardi à jeudi, en effet, un front très actif sera pratiquement stationnaire sur une bonne partie du pays et provoquera d'importantes quantités de précipitations, surtout sur la moitié (sud-)est du pays, prévient l'Institut royal météorologique mardi après-midi.

Sur l'ensemble de l'épisode, les cumuls pourront atteindre, par province, des valeurs généralement comprises entre 10 et 40 mm en province d'Anvers, 10 et 60 mm sur le Brabant, 5 et 50 mm sur le Hainaut, 60 et 130 mm dans le Limbourg, 80 et 150 mm du côté de Liège, 40 et 100 mm à Namur et 70 à 120 mm dans le Luxembourg, précise l'IRM qui a placé ces quatre provinces en code orange. La Côte et les deux Flandres devraient rester relativement épargnées. Le numéro 1722 pour les interventions non-urgentes des pompiers a également été activé. (Belga)