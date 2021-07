Soigner l'invisible blessure des militaires traumatisés au combat

Christophe a frôlé la mort en Afghanistan, Raphaël a subi une déferlante de feu et de sang au Sahel, vu défiler des sacs mortuaires par dizaines, Omar ne veut plus parler de son vécu sur le champ de bataille. Et le mal s'est installé, insidieusement, au fil des ans.

Depuis une décennie, le stress post-traumatique (SPT) empoisonne la vie d'Omar, 35 ans, ex-commando marine de l'armée française. Rupture avec sa compagne, hospitalisations à répétition, traitements lourds: "De quoi se tirer une balle", résume, visage sombre, ce natif du Mexique arrivé en France à l'adolescence.

Son long parcours de réhabilitation a été ponctué de stages sportifs destinés aux blessés. Mais "il y a énormément de décompensation (psychologique) quand ça se termine."

L'ancien des forces spéciales reste discret sur les causes de son mal. Tout au plus évoque-t-il un déploiement très éprouvant en Guyane, en 2012, où il enchaîne 14 actions de "vive force". Puis un passage par "l'Afghanistan" dont il ne dira rien, submergé par l'émotion.

Chez Youssef, 44 ans, ancien agent de la Direction du renseignement militaire (DRM), le traumatisme hérité de multiples opérations sensibles a fait émerger "de la violence, de la peur". "Dès qu'on vous parle mal, vous crachez à la gueule des gens. Une force méchante pousse en vous, votre famille vous délaisse, les gens ne comprennent pas trop", explique-t-il, tête baissée.

"Un jour, au retour d'une mission, j'avais de grosses migraines. Une infirmière m'a envoyé à l'hôpital militaire. Dans les yeux, j'avais des vaisseaux qui explosaient, on m'a expliqué que c'était à cause du stress. Ils m'ont envoyé chez un psy, je ne comprenais pas. Pour moi c'était réservé aux fous", raconte ce fils de harki.

Quelque 2.800 militaires français souffrant de blessures psychiques ont été recensés de 2010 à 2019, cinq fois plus que le nombre de blessés physiques. Dans la seule armée de Terre, 70% du millier de blessés en congé de maladie longue durée souffrent de SPT.

Pour Omar et Youssef, qui ont confié à l'AFP un témoignage rare, parcours de soins médicaux, reconstruction par le sport et séances chez le psy n'y ont rien fait.

En quête d'une meilleure prise en charge de ces blessures invisibles, les armées françaises expérimentent aujourd'hui une nouvelle approche, déjà appliquée avec succès au Canada, en Israël et aux Etats-Unis: le principe est d'offrir une structure "psycho-sociale" aux blessés pour leur réapprendre, pas à pas, à gérer ensemble le quotidien et se projeter de nouveau dans l'avenir.

"C'était un chaînon manquant" après l'hôpital, fait valoir le général Patrice Quevilly, chef du projet.

- Réapprivoiser la vie -

Sous le ciel azur du sud de la France, une paisible bâtisse en pierres claires nichée dans un parc fleuri, la "maison Athos", accueille une quinzaine de vétérans, abîmés à force d'avoir vu la mort de trop près.

Sur le mur du salon, le planning de la semaine: activités sportives, repas en commun, peinture, bricolage, atelier de reconversion professionnelle... Dans la cuisine attenante, on dresse la table pour un déjeuner pizza.

"Les blessés s'apaisent entre eux", remarque Luc de Coligny, ancien des troupes de marine qui dirige la "maison Athos" de Toulon (sud). Le même modèle existe dans les environs de Bordeaux (sud-ouest).

Ici, pas de blouse blanche ni d'uniforme. Juste un moniteur de sport, une infirmière et une ex-psychologue des armées pour accompagner les blessés, tous volontaires pour tenter l'expérience.

Les armées françaises se sont inspirées des "Clubhouses", maisons non médicalisées créées en 1948 aux Etats-Unis pour proposer des activités aux personnes psychiquement fragiles (dépression, schizophrénie...), afin de rompre leur isolement et les acclimater aux gestes de la vie quotidienne.

"Ça répond à un besoin confirmé par nos psychiatres", assure le médecin en chef Xavier Desruelles, conseiller santé du chef de l'état-major de l'armée de Terre. "On aspire à autre chose que l'acte thérapeutique pour nos blessés" qui doivent "apprendre à réapprivoiser la vie, alors qu'ils ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes."

A leur arrivée, les militaires signent une "feuille de route" combinant "projet de vie" et "reprise d'activité". Ils sont libres de venir quand ils le souhaitent, pour une ou plusieurs journées.

Ici, Omar a repris pied. "On est entouré par des camarades au même vécu, on se comprend", dit-il. "J'ai passé le cap du vécu douloureux. Ca donne un nouveau souffle." Depuis son arrivée, l'ex-béret vert s'est remis au sport, a perdu du poids et retrouvé le sourire. Il s'apprête à tourner pour de bon la page militaire en entamant une formation de chauffagiste.

Youssef confie son "envie de guérir". Il réfléchit à une reconversion "dans les espaces verts". "Le bureau, l'ordinateur, je ne pourrais pas."

- Bombe à retardement -

Aux racines de ce mal insidieux qui provoque crises d'angoisse, colère, hypervigilance, insomnies, dépression et somatisation: une confrontation brutale avec la mort qui produit une effraction dans le cerveau et cause des lésions cérébrales empêchant le cortex et l'amygdale de communiquer, explique le colonel Antoine Brûlé, commandant de la Cellule d'aide aux blessés de l'armée de Terre (Cabat).

"Un matin, je pars sur une mission CT (contre-terrorisme) et j'avais faim. Je sens une odeur de viande grillée qui me fait saliver: et là, je me rends compte que ça vient d'un corps en train de brûler. Mon cerveau a court-circuité. Pendant des années, j'ai traîné ce souvenir olfactif" traumatisant, confiait récemment à l'AFP un soldat des forces spéciales sous couvert d'anonymat.

La plupart du temps, la décompensation met plusieurs semaines, voire plusieurs mois à intervenir. Ou "après une succession d'opérations, comme des cordes de raquette de tennis qui s'effilochent au fil du temps et finissent par casser", souligne le colonel Brûlé.

C'est ce qui est arrivé à Christophe, 35 ans, un ancien du 3e régiment d'infanterie de marine. En 2009, son véhicule blindé saute sur une bombe artisanale à Tagab, en Afghanistan. Trois de ses camarades sont tués. Lui s'en sort, brûlé du cou aux cuisses.

Mais le mal invisible se terre. Son SPT se déclare quatre ans après lorsque le suicide d'un frère d'armes, vétéran d'Afghanistan, "fait tout ressortir". Bagarre en boîte de nuit, altercation pendant un match de foot, puis la colère et les cris en famille qui font pleurer ses jeunes enfants. "C'est dur de ne pas être compris de vos proches. Résultat, on s'isole", témoigne-t-il.

C'est aussi l'expérience du colonel Raphaël Bernard qui, après une carrière jalonnée d'opérations du Liban à l'ex-Yougoslavie et la Côte d'Ivoire, n'est pas sorti indemne du théâtre malien, où plusieurs événements traumatiques successifs ont fini par fendre son armure.

En 2015, des jihadistes lancent une attaque contre le camp de l'ONU à Kidal où il est déployé. Posté sur un toit, prêt à ouvrir le feu, il reçoit "des bouts de cervelle du jihadiste peul qui était au volant d'un véhicule kamikaze". Cette rage de tuer chez l'ennemi le sidère, mais ne le brise pas. "Je me suis dit +Ca va passer+. Je craignais qu'on me retire mon aptitude Opex (opérations extérieures)."

De retour au Mali deux ans plus tard, du haut d'un mirador, l'officier revoit la scène défiler sous ses yeux. "Je deviens blanc, j'ai chaud, je cours vomir aux toilettes." Un dernier déploiement dans ce pays lui porte le coup de grâce. Fin 2019, le colonel Bernard voit défiler sur le tarmac de la base de Gao les sacs mortuaires de dizaines de militaires maliens, puis de 13 soldats français tués dans une collision d'hélicoptères.

Une "effraction violente: visuelle, olfactive et psychologique", décrit-il. "Je ne dormais plus, je faisais des cauchemars. Je me suis renfermé sur moi-même, dans une sorte d'anesthésie émotionnelle."

Au bout de sept mois sonne l'heure du retour, sans sas de décompression, Covid oblige. "Mes amis trouvaient que je faisais la gueule, ma vie de couple a commencé à partir en vrille. Le fait de voir ma femme pleurer m'a décidé à aller consulter". Suivi, lui, par un psychiatre militaire, il assure aller mieux et prépare sa reconversion dans le secteur hôtelier.

- Mal étrange -

La névrose de guerre est vieille comme la guerre. Mais sa prise en charge a mis du temps à émerger.

C'est avec la Grande Guerre (1914-1918) et son déluge d'obus que les armées modernes sont confrontées pour la première fois au problème des "pertes psychiques": des soldats physiquement indemnes mais hors d'état de combattre, qui laissent les scientifiques perplexes.

Ce mal étrange est longtemps assimilé, à tort, à de la lâcheté. En 1943, le général américain George Patton gifle deux soldats sans blessure apparente, hospitalisés pour "fatigue au combat".

Ces troubles retiennent progressivement l'attention des psychiatres soignant des militaires revenus d'Indochine, d'Algérie ou du Vietnam. Mais il faut attendre la fin du XXe siècle et une succession de conflits longs et brutaux pour que le phénomène soit véritablement pris en compte dans les armées occidentales.

Selon le ministère américain des Anciens combattants, jusqu'à 20% des soldats déployés en Irak et en Afghanistan souffrent de SPT.

Dans les armées françaises, la blessure psychique est officiellement reconnue en 1992. Mais c'est l'Afghanistan qui marque un vrai tournant. Après une longue période d'opérations de maintien de la paix, les troupes y redécouvrent la violence des combats et les traumatismes associés.

A la fin des années 2000, l'armée française commence à développer un suivi psychologique au départ et au retour du conflit afghan. Le sas de retour de mission est alors mis en place.

- "Marche ou crève" -

Mais si des efforts de détection et de soins ont été mis en place, les victimes de SPT doivent encore franchir un parcours du combattant administratif pour faire valoir leurs droits: assurances tatillonnes, taux d'invalidité souvent perçu comme injuste... Une montagne de difficultés.

"Quand ces droits ne sont pas reconnus, c'est un traumatisme qui vient s'ajouter aux autres", témoigne Jérôme, un autre ancien des forces spéciales, en décrivant des "blessés noyés dans la paperasse, qui ont du mal à défendre leurs droits" après leur départ des armées.

Et le tabou du stress post-traumatique reste tenace dans une communauté qui valorise les "durs à cuire" et dont les blessés psychiques se sentent brutalement exclus, au point de vouer fréquemment de la rancoeur envers l'institution. Seuls 5 à 10% d'entre eux restent dans les armées.

"On te dit tellement souvent +Marche ou crève+.... Quand on ne peut plus marcher, c'est dur de l'accepter", souffle Omar, déclaré inapte au combat et muté sur un poste administratif dans la Marine, avant de rechuter en 2020.

"On s'investit intensément dans sa vie professionnelle et puis d'un coup, plus rien. C'est sidérant", confie Fred, ex-gendarme pilote d'hélicoptère en haute montagne, un métier avec "du drame humain en permanence". La mort de quatre camarades dans un crash dans les Pyrénées (sud-ouest de la France) est la tragédie de trop: le quinquagénaire ne vole plus depuis 2016.

"Mon but aujourd'hui, c'est de me reconstruire, pour ma famille, qui a été à deux doigts de péter", explique-t-il au retour d'une course à pied avec Christophe, Youssef et Omar.

"Dans 9 cas sur 10, les familles explosent", constate Luc de Coligny.