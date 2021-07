Orages attendus dans tout le pays: plusieurs interventions à Bruxelles, mais très peu en Wallonie

Alors que l'Institut Royal de météorologie a mis en garde contre l'arrivée de chutes de pluie importantes sur plusieurs régions (voir plus bas), la situation était plutôt calme ce mardi après-midi en Wallonie. Selon nos informations, récoltées par nos reporters Aurélie Henneton et Samuel Ledoux aux alentours de 16h, les pluies étaient modérées et aucune intervention liée à d'éventuelles intempéries n'a eu lieu dans le Brabant wallon, en Wallonie picarde, dans le Hainaut ou à Liège.

Neuf interventions à Bruxelles

A Bruxelles, neuf interventions ont eu lieu suite aux intempéries cet après-midi: selon Walter Derieuw, porte-parole des pompiers bruxellois, sept chaussées ont été inondées suite à des avaloirs bouchés. Le tunnel Bailli en fait partie. Par ailleurs, une branche d'arbre a atterri sur la chaussée (au niveau de la Rampe du Lion) et les pierres d'une façade sont tombées chaussée de Merchtem à Molenbeek.



Un avertissement au sujet de fortes pluie durant plusieurs jours

Ce mardi après-midi, l'Institut royal météorologique a averti que d'importantes précipitations allaient s'abattre sur le pays lors des deux prochains jours. De mardi à jeudi, un front très actif sera pratiquement stationnaire sur une bonne partie du pays et provoquera d'importantes quantités de précipitations, surtout sur la moitié (sud-)est du pays.

Sur l'ensemble de l'épisode, les cumuls pourront atteindre, par province, des valeurs généralement comprises entre 10 et 40 mm en province d'Anvers, 10 et 60 mm sur le Brabant, 5 et 50 mm sur le Hainaut, 60 et 130 mm dans le Limbourg, 80 et 150 mm du côté de Liège, 40 et 100 mm à Namur et 70 à 120 mm dans le Luxembourg, précise l'IRM qui a placé ces quatre provinces en code orange.

La Côte et les deux Flandres devraient rester relativement épargnées. Le numéro 1722 pour les interventions non-urgentes des pompiers a également été activé.