Une conductrice désincarcérée à la suite d'une collision à Fontaine-L'Évêque

(Belga) Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont intervenus mardi après-midi pour désincarcérer une conductrice coincée dans son véhicule à la suite d'une collision entre deux voitures route de Mons à Fontaine-L'Évêque, a confirmé la zone de secours. Un bébé de trois mois a été emmené en milieu hospitalier par mesure de sécurité.

Une Renault et une Mercedes sont entrées en collision mardi après-midi vers 16H00 route de Mons à Fontaine-L'Évêque (province de Hainaut). Selon la zone de secours Hainaut-Est, la Mercedes a percuté le second véhicule alors que ce dernier effectuait une manoeuvre. "On ne sait pas dire s'il s'agissait d'un demi-tour sur la chaussée ou si la voiture sortait d'une propriété privée. Mais elle a été percutée sur son flanc gauche", a confirmé Michel Mean, porte-parole des pompiers. Deux ambulances ont été requises sur place, ainsi que les pompiers pour désincarcérer la conductrice de la Renault coincée dans son habitacle. "Elle se plaignait de douleurs aux cervicales et au bas du dos. Elle a été transportée à l'hôpital, mais son état n'était pas jugé inquiétant", ont précisé les pompiers. Une adolescente se trouvait également dans la voiture. Un bébé de 3 mois, se trouvant dans la Mercedes avec sa mère, a été emmené en milieu hospitalier par mesure de sécurité. "Son état n'était pas alarmant, mais il a été transféré pour passer des examens médicaux." (Belga)