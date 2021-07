Climat: l'UE va planter 3 milliards d'arbres pour absorber ses émissions

L'UE va planter 3 milliards d'arbres avec des essences résistantes aux effets du réchauffement du climat afin de renforcer le rôle des forêts pour l'absorption du carbone et préserver son industrie du bois, a annoncé mercredi la Commission européenne.

"Les forêts jouent un rôle vital, car elles constituent de grands puits d'absorption du CO2 et de grandes ressources pour la biodiversité", a assuré l'exécutif européen dirigé par Ursula von der Leyen lors de la présentation des mesures préconisées pour réduire les émissions de gaz a effet de serre de l'UE de 55% d'ici à 2030.

La Commission avait été rappelée à l'ordre par dix Etats membres, dont la France, signataires d'un courrier dénonçant un projet de stratégie qui "ignore le rôle multifonctionnel des forêts et les réduit à des considérations environnementales, en ne tenant pas compte des aspects socio-économiques".

Destinataire de la doléance, le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, chargé du pacte vert pour l’Europe, n'a pas souhaité dire si l'intervention des dix avait pesé sur l'élaboration des annonces présentées mercredi. "Les secrets de la cuisine restent des secrets", a-t-il éludé au cours de la conférence de presse.

Mais le commissaire à l'Agriculture, le Polonais Janusz Wojciechowski, a insisté sur le "caractère multifonctionnel des forêts".

"La stratégie doit viser en premier lieu à protéger contre la déforestation. Mais elle doit aussi respecter la fonction économique de l'industrie du bois qui représente des milliers d'emplois et les aspects sociaux des forêts, lieux de tourisme et de détente", a-t-il ajouté.

La proposition présentée mercredi vise à neutraliser les émissions de gaz à effet de serre pour l'ensemble du secteur de l'agriculture et des forêts en augmentant leurs capacités d'absorption du carbone.

"Les États membres sont tenus de contribuer à la réalisation de l'objectif collectif de réduire les émissions de 310 millions de tonnes d'équivalent CO2 d'ici à 2030 et devront, d'ici la fin du premier semestre 2024, expliquer dans leurs plans nationaux en matière d'énergie et de climat comment ils entendent réaliser cet objectif", indique le texte. Cet objectif représente une hausse de 15% des capacités d'absorption actuelles qui se situent à 268 millions de tonnes par an.