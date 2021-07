La pop star Olivia Rodrigo, nouvel atout de la Maison Blanche pour promouvoir la vaccination

Olivia Rodrigo, nouvelle star incontestée de la pop à seulement 18 ans, a dit mercredi à la Maison Blanche être "admirative" des efforts de l'administration Biden pour encourager la vaccination contre le Covid-19.

La Maison Blanche compte sur la chanteuse, suivie par quelque 28 millions de fidèles sur les réseaux sociaux, pour faire monter le taux de vaccination des jeunes Américains.

"Je suis admirative du travail fait par le président (Joe) Biden et (Anthony Fauci", le principal conseiller médical de la Maison Blanche, a-t-elle dit lors d'une brève apparition lors du point presse régulier de Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche.

"Il est important d'avoir des conversations avec ses amis et les membres de sa famille, en encourageant tout le monde à se faire vacciner", a déclaré Olivia Rodrigo.

Se faire immuniser contre le Covid-19 "est plus facile que jamais, vu le nombre de sites dont nous disposons et la facilité avec laquelle on peut les trouver", a-t-elle assuré.

Olivia Rodrigo, chanteuse adorée des adolescents et connue pour ses récents tubes "Drivers license" ou "Good 4 u", doit enregistrer des vidéos pour promouvoir la vaccination.

Avant de se lancer dans une carrière musicale, elle était notamment apparue dans des séries Disney.

Après un rythme soutenu dans la campagne de vaccination, les Etats-Unis connaissent à présent un creux. Proportionnellement, les jeunes Américains font partie des groupes les moins vaccinés.