JO 2020 - 34 athlètes belges, dont Nina Derwael et les frères Borlée, sont partis pour Tokyo

(Belga) 34 athlètes belges ont décollé de l'aéroport de Zaventem en direction de Tokyo mercredi soir en vue des Jeux Olympiques qui débutent le 23 juillet dans la capitale japonaise.

Parmi les athlètes présents au départ, on retrouvait notamment la gymanste Nina Derwael, les athlètes Kevin, Jonathan et Dylan Borlée ou encore la judokate Charline Van Snick. Double championne du monde aux barres asymétriques (2018 et 2019), Derwael représente une des plus grandes chances de médaille pour la Belgique aux JO. La Limbourgeoise fera son entrée le dimanche 25 juillet avec les qualifications à 13h20 heure belge. (Belga)