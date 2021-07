INTEMPERIES - Plusieurs routes inondées en région verviétoise

(Belga) La police fédérale fait, sur son site internet, un inventaire des chaussées fermées suite aux intempéries de ces dernières heures. C'est en province de Liège qu'elles sont le plus nombreuses.

La police indique ainsi que le centre de Spa, la N629, est fermée à la circulation, tout comme le centre de Theux qui est inaccessible. Des coulées de boues sont aussi constatées sur la N30, Bastogne-Houffalize, à hauteur de Harzé. La N633 qui relie Liège à Trois-Ponts est fermée à Aywaille en direction de Polleur. La N61 qui permet de traverser la vallée entre Ensival et Nessonvaux est interdite à la circulation tout comme la N621, à hauteur de Fléron. La N673, est, elle, fermée à hauteur de Trooz. La N690 à Pepinster est inondée, comme la N633 qui relie Esneux et Comblain-au-Pont et qui sont elles aussi interdites à la circulation Même s'il est conseillé de se déplacer le moins possible et de rester chez soi, des déviations locales sont souvent mises en place. Du coté de Dison, la bourgmestre Véronique Bonni indique sur les réseaux sociaux qu'un mur s'est effondré rue de Renoupré et que les rues de l'Industrie, Saint-Jean et du Corbeau sont interdites à la circulation. (Belga)