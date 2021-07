Situation INÉDITE à Jemelle, où la Lomme a débordé et inondé le village: "Même en bateau, il n'est pas accessible", nous indique la bourgmestre

L'armée a été déployée en renfort car dans plusieurs endroits, il est impossible pour les pompiers de franchir les courants d'eau tellement les niveaux sont hauts. C'est le cas notamment à Theux, Liège, Namur et Rochefort. Des camions militaires ont été mis à disposition pour évacuer la population.

La Lomme est sortie de son lit cette nuit. Le village de Jemelle dans l'entité de Rochefort est totalement sous l'eau. Corine Mullens, bourgmestre faisant fonction de Rochefort était l'invitée RTL info à 7h50. Au micro de Fabrice Grosfilley, elle nous précise la situation. "L'eau a continué de monter pendant la nuit. Et même très fortement, notamment sur Jemelle. La Lomme a débordé. Cette une situation inédite que l'on a jamais connue", indique-t-elle.

Je n'ai jamais vu ça

Actuellement, le village de Jemelle n'est plus accessible. "De nombreuses voiries sont totalement inondées avec de courants assez forts. Ça veut dire que même en bateau, il n'est pas accessible", indique la bourgmestre. Les difficultés d'accès se situent actuellement sur les entités de Jemelle et Rochefort. Corine Mullens demande aux habitants sinistrés de se réfugier dans les étages et de contacter le 112 s'ils ne se sentent pas en sécurité.

Tous les camps scouts qui étaient présents à Rochefort ont pu être évacués. Des habitants ont également été évacués. Deux centres d'hébergement provisoires ont été ouverts afin de les accueillir. Un élan de solidarité s'organise pour venir en aide aux sinistrés. Submergée par l'émotion, la bourgmestre nous confie: "J'ai une pensée pour tous mes citoyens. Je n'ai jamais vu ça. Nous avons dû sauver les personnes de leur habitation. Nous resterons à leur disposition pour toutes les formalités administratives".