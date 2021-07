Le centre de Verviers sous eau, réveil terrible pour Garry: "Comme un jour de tsunami, ma voiture a été emportée" (photo)

Le centre-ville de Verviers a été submergé par plusieurs dizaines de centimètres d’eau. La photo prise à 8h30 ce jeudi matin témoigne de la situation catastrophique.

Garry, un Verviétois, qui habite la rue Henri Huard, raconte avoir été alerté par un ami qui voulait prendre de ses nouvelles. "J’ai reçu un message d’un ami qui me demandait si tout allait bien pour moi. J’ai ensuite vu une vidéo qu’il m’a envoyée via les réseaux sociaux. J’ai couru vers mon balcon pour aller voir ce qu’il se passait et j’ai vu tous les dégâts"

Un des premiers constats: sa voiture a disparu. "Mon véhicule a été emporté, celle de ma compagne est restée sur place. C’est désolant mais on ne sait rien faire. Hier, la situation était sous contrôle. La Vesdre était déchaînée mais nous sommes encore partis vers 19h pour aller au restaurant sur Liège avec ma compagne. A 23h, rien n’avait changé."

Notre appartement, c'est une île

Vers 10h30 ce matin, Garry était toujours "bloqué" chez lui. "On ne sait pas sortir de l’appartement, car c’est une île. Tout autour de l’immeuble, c’est de l’eau. On est désemparé, on ne sait pas faire grand-chose."

Sur la photo qu'il a prise, nous devrions pouvoir voir... un pont. "L’eau est montée au-dessus et on voit tous les débris, comme un jour de tsunami. C’est un pont normalement à cet endroit. J’avais pensé mettre ma voiture de l’eau côté en me disant si la Vesdre doit sortir de son lit, que l’eau allait être stoppée, mais même le pont a débordé. C’est quelque chose de dingue. Je n’ai jamais vu ça", souligne-t-il, lui qui vit à Verviers depuis 30 ans.

©RTL INFO

La police fédérale fait, sur son site internet, un inventaire des chaussées fermées suite aux intempéries de ces dernières heures. C'est en province de Liège qu'elles sont le plus nombreuses.