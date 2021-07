Olivier, gérant d'un restaurant à Remouchamps, craint de tout perdre: "Le niveau de l'eau n’arrête pas de monter"

En raison des intempéries, de plus en plus de cours d'eau sont en phase de crue en Wallonie. Désormais, toute la province de Liège et une grande partie de celles de Luxembourg, de Namur et du Brabant Wallon sont en alerte de crue (phase rouge), a indiqué ce mardi matin la direction générale opérationnelle des Voies Hydrauliques wallonnes sur son site web. Seul le Hainaut est relativement épargné.

Une de nos équipes s'est notamment rendue à Remouchamps (section de la commune d'Aywaille en province de Liège), où la situation est également catastrophique. Elle a rencontré Olivier, le gérant du restaurant "La Porallée Chez Oli", situé avenue de la Porallée.

Là aussi, la rue a été submergée par des dizaines de centimètres d'eau. "Cela a commencé hier, mais l’avenue a commencé à se remplir vers 2h30 – 3h du matin, et ça n’arrête pas de monter. On est en train de tout perdre. On n’a pas le choix. Ce sont les crues. D’autres collègues aussi sont sous eau, et malheureusement on ne sait rien faire."

Olivier habite dans cette rue depuis 26 ans. La voix par moments tremblotante, il indique qu'il y a "des tas de maisons où l’eau doit encore être plus haute. Je n’ai jamais vu ça. Des gens qui habitent depuis des lustres dressent le même constat."

Et d'ajouter: "Cela fait à peine deux mois qu’on a rouvert notre restaurant, c’est dur. Quand on voit Spa et d’autres communes, on est tous dans la même misère. Après ce qu’on vient de vivre avec le covid, on risque de tout perdre. C’est dur. Il faudra relever la tête, se battre et espère que l’eau ne continue pas à monter. Il y a 2 mètres d’eau dans la cave. J’ai perdu toute la sono, on n’a rien su sauver. A l’avant du resto, ça commence à rentrer. On ne sait rien faire, contempler et attendre."