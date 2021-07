Une quinzaine de personnes à Bruxelles saluent l'acquittement de l'avocat Alexis Deswaef

(Belga) La Ligue des Droits Humains (LDH) a organisé, jeudi vers 09h30, en partenariat avec la Fédération internationale pour les droits humains, un rassemblement à côté du palais de justice de Bruxelles, pour marquer son soutien à son ancien président, l'avocat Alexis Deswaef. Ce dernier était poursuivi en justice par un commissaire de police pour propos harcelants et outrageux. Le tribunal correctionnel de Bruxelles s'est déclaré incompétent pour juger les propos qui avaient été tenus sur les réseaux sociaux et a acquitté l'avocat pour les autres.

Plusieurs personnes, représentants d'associations de défense des droits humains, avocats, etc., ont pris la parole pour saluer le jugement tout juste rendu et pour réaffirmer leur soutien à Alexis Deswaef. Ce dernier s'est également exprimé, se disant soulagé. "Merci de votre soutien car cela reste une épreuve de comparaître devant un tribunal correctionnel", a-t-il dit. "Je dédie ce jugement d'acquittement à Valiantsin Stefanovitch, défenseur des droits humains en Biélorussie, qui vient d'être arrêté". L'avocate Mieke Van den Broeck, du cabinet Progress Lawyers Network, a exprimé son inquiétude vis-à-vis de la position qu'a adoptée le parquet dans cette affaire. Il avait requis l'acquittement d'Alexis Deswaef pour outrage à officier de police, mais il avait requis sa culpabilité pour harcèlement. "Les faits de violence policière et les atteintes aux droits humains sont graves mais restent difficiles à défendre. Cette action, introduite par un commissaire de police contre un représentant d'association de droits humains, était une intimidation", a-t-elle dit.