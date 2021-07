Des milliers de personnes désemparées suite aux inondations: pour les aider, RTL lance une opération de solidarité

La Belgique est sous eaux. Des milliers de personnes sont désemparées car elles ont quasiment tout perdu. Ces prochains jours, les sinistrés auront besoin d'aide. Vous voulez les aider ? Vous avez été victime de ces terribles inondations ? RTL-TVI et Bel RTL participent à l’élan de solidarité et mettent à votre disposition une page Facebook "RTL Solidarité Inondations". Cette dernière est accessible via ce lien.