Inondations à Verviers: quatre corps sans vie ont été retrouvés

Une grande partie du sud et de l'est de la Belgique s'est réveillée sous l'eau jeudi, notamment dans l'agglomération de Liège, et au moins six personnes ont été retrouvées mortes victimes des crues liées aux pluies diluviennes, ont rapporté les médias.

Quatre corps sans vie ont été retrouvés jeudi dans l'arrondissement de Verviers, a indiqué le magistrat de garde au parquet de Verviers. Ces personnes sont décédées à la suite des fortes pluies qui s'abattent actuellement sur la région. Pour l'instant, il n'y a aucune précision quant à l'identité des victimes ou les lieux de découverte des dépouilles. La protection civile est en charge de l'identification des victimes, a précisé le parquet. Plus tôt dans la journée, deux autres décès avaient été rapportés. Le corps sans vie d'une personne a été retrouvé mercredi à Aywaille, a indiqué jeudi le bourgmestre Thierry Carpentier. Le quinquagénaire s'est noyé dans sa cave du côté de la rue Bignoul. L'homme aurait tenté de trouver seul une solution concernant son problème d'inondation. À l'image d'autres communes de la province de Liège, la situation sur la commune d'Aywaille reste problématique : "Nous faisons face à un problème pour ce qui est de l'évacuation des citoyens, pris en otages avec la montée des eaux. Un bateau devrait néanmoins permettre les évacuations", souligne le bourgmestre aqualien. Un jeune de 22 ans emporté par les eaux Les inondations ont fait une victime à Eupen. Un jeune homme de 22 ans a été emporté par les eaux, rapporte le Grenz-Echo. Une imprudence serait à l'origine du drame. Selon les informations obtenues par le Grenz-Echo auprès des autorités, le jeune homme aurait sauté à l'eau, muni d'une bouée du côté de Nispert. Porté disparu depuis lors, son corps a finalement été retrouvé, plus tard par les services de secours, dans un ruisseau à proximité du Rotenberg.

La victime n'a pas pu être réanimée, conclut le quotidien germanophone. Du côté de Rendeux, les secouristes n'ont quasiment plus d'espoirs de retrouver vivante l'adolescente qui est tombée dans l'Ourthe ce mercredi.