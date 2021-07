Prévisions météo: à quoi faut-il s'attendre dans les prochaines heures?

Une grande partie de la Wallonie est sous eau ce jeudi. La situation est catastrophique dans de nombreux endroits. Notre présentatrice météo Vanessa Matagne a fait le point sur la situation dans le RTL INFO 13H.

Quelles étaient les zones les plus touchées ce jeudi midi ?

"L'est a enfin eu droit à un peu de répit. Ce midi, la zone de pluie qui était fixée sur l'est ces dernières heures s'est enfin décalée. Elle se trouve actuellement (vers 13h) sur la partie centrale du pays. Beaucoup de pluie sur les provinces de Namur, d'Anvers, du Brabant wallon et à Bruxelles aussi. Quelques averses restent possibles sur l'est du pays, mais elles seront moins abondantes."

Ce qui nous arrive est extrêmement rare

Quelles seront les zones à risque durant les prochaines heures et ce soir ?

"La bande pluvieuse va restée fixée sur la partie centrale du pays. Le Brabant wallon, le nord de la province de Namur, une partie du Hainaut, la région de Bruxelles et d'Anvers vont recevoir beaucoup de pluie d'ici ce soir. D'ici 18h, il pourrait tomber jusqu'à 50 litres par mètres carrés sur ces régions. Ces provinces ont été placées en alerte aux fortes pluies. Ce sera le cas dès cet après-midi. Sur l'est, des averses restent possibles, mais l'IRM a redescendu l'alerte au niveau jaune, car ces averses seront plus rares, moins abondantes que ces dernières heures. Il y aura maximum 30-40 litres par mètres carrés sur l'est d'ici ce soir. Accumulés aux pluies des dernières heures, cela reste énorme et ça peut avoir des conséquences. Malheureusement dans le courant de la soirée et jusqu'à demain matin, une nouvelle zone de pluie va s'infiltrer à nouveau sur l'est et sur le sud du pays. Donc à nouveau beaucoup d'eau sur ces régions ce soir, cette nuit et demain matin. Les quantités d'eau ne peuvent pas encore être définies."

Et de souligner: "Ce qui nous arrive est extrêmement rare. En à peine deux jours, on a reçu bien plus de pluie que ce qu'on reçoit en un mois de juillet complet. Une telle quantité en si peu de temps, ça arrive maximum une fois tous les 100 ans."

