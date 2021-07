Wall Street ouvre en baisse, prises de bénéfices et doutes sur la reprise pèsent

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, en raison de doutes sur l'élan de l'économie américaine mais aussi de nouvelles prises de bénéfices après des publications d'entreprises meilleures qu'attendu.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones abandonnait 0,31% à 34.824,03 points, le Nasdaq 0,25% à 14.608,71 points et l'indice élargi S&P 500 0,32% à 4.360,23 points.

"La tonalité est la même (...) que depuis le début de la semaine", a expliqué Patrick O'Hare, de Briefing.com, dans une note.

Outre le spectre de l'inflation, dominent "les inquiétudes sur la croissance" américaine, selon lui, ainsi que les prises de bénéfices après une première volée de résultats trimestriels positifs mais largement anticipés par le marché.

Sur le plan macroéconomique, l'activité manufacturière a progressé à un rythme record dans l'Etat de New York en juillet, et les industriels ont relevé une hausse des prix de ventes "au rythme le plus rapide jamais vu".

En revanche, l'activité dans la région de Philadelphie, considérée comme un indicateur avancé de l'économie américaine, a enregistré un ralentissement plus marqué qu'attendu, par rapport au mois dernier.

La banque centrale américaine (Fed) a également publié jeudi deux autres indicateurs, la production industrielle, qui a moins progressé qu'attendu en juin, et le taux d'utilisation des capacités de production de l'industrie américaine pour le même mois, également inférieur à ce qu'anticipait le marché.

Ces trois derniers indicateurs sont de nature à entretenir les doutes de Wall Street sur la capacité de l'économie américaine à maintenir le rythme de croissance qu'elle a connu au premier semestre 2021.

Côté entreprises, la banque d'affaires américaine Morgan Stanley (+0,08% à 92,53 dollars) a publié jeudi un bénéfice net et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes. Pour autant, les opérateurs ont aussi retenu la baisse de 45% des revenus liés au trading, à un niveau moindre qu'attendu.

Oatly, géant du lait d'avoine baisse (-2,80% à 19,97 dollars), plombé par une note de la société Spruce Capital Management, spécialiste des ventes à découvert.

Dans son papier publié mercredi, Spruce Capital laisse entendre qu'Oatly a sous-estimé certains de ses coûts et pourrait ne jamais être rentable. Le groupe a contesté cette analyse.

Le gestionnaire d'actifs Blackstone (+2,78% à 101,39 dollars) profite de l'annonce d'un accord avec l'assureur américain AIG, qui va lui confier en gestion environ 50 milliards de dollars d'actifs, avec l'objectif de monter à 100 milliards d'ici six ans. AIG était également en hausse, de 1,98% à 47,33 dollars.

Twitter cédait du terrain (-0,44% à 69,96 dollars) après avoir annoncé mercredi l'arrêt de son application Fleets, qui permettait de produire des vidéos éphémères similaires à ce que propose déjà Snapchat ou Instagram. Le réseau social a expliqué avoir pris cette décision du fait de la faible activité constatée sur Fleets, lancé en novembre dernier.