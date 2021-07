Le rez-de-chaussée totalement inondé, l'eau monte encore: angoisse d'un couple dans sa maison à Comblain-au-Pont (vidéo)

"Mon oncle est coincé dans sa maison avec sa femme, un ami et ses 3 chats, l’eau monte et ne s’arrête pas ! Ils se sont réfugiés en haut, il est impossible pour eux de sortir, dernière étape c’est sur le toit. Si vous passez en bateau par là, il y a également son voisin qui est une personne âgée seule chez lui !", nous a prévenus sa jeune nièce Allyson via le bouton orange Alertez-nous. Nous n'avons pu joindre son oncle mais Allyson nous a communiqué une vidéo qu'il a tournée. Dehors, par sa fenêtre, il montre un paysage complètement recouvert d'eau brune. Lorsqu'il tourne sa caméra vers l'intérieur, il descend les escaliers pour montrer un rez-de-chaussée totalement inondé. "L'eau a commencé à monter hier après-midi, ils n'ont pas dormi de la nuit. Maintenant, ça monte moins qu'avant mais ça continue quand même", nous a informés notre alerteuse inquiète car, selon elle, les occupants ne peuvent monter sur le toit. Ils ont mis un drap blanc à leur fenêtre pour avertir les secours de leur présence. Ces occupants se tracassent aussi pour leur voisin, un homme âgé qui vit seul et qu'ils ne peuvent aider, étant dans l'impossibilité de sortir. Heureusement, ils ont encore de l'électricité grâce à un câble qui a été tiré de maison en maison, nous a précisé Allyson.

