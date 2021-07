Intempéries - Pluies torrentielles et montée des eaux à Liège: la vigilance reste de mise

(Belga) La ville de Liège a fait le point sur la situation des inondations jeudi soir. À l'heure actuelle, la vigilance reste de mise et le travail continuera toute la nuit "après une journée extrêmement difficile".

"Les consignes de prudence communiquées aujourd'hui ont été bien respectées par les Liégeoises et les Liégeois. La situation dans les quartiers du centre-ville est, à l'heure actuelle, stable. Les quartiers de Chênée et Angleur sont les plus touchés par la montée des eaux. À cet égard, les premières pensées des autorités communales vont aux victimes de ces terribles inondations", a exprimé le Collège. Les autorités locales indiquent que plus de 1.000 personnes ont pu être secourues par les services de secours et redirigées au centre de crise ouvert à Grivegnée: "Les agents de la Ville de Liège et du CPAS ont pu fournir des vêtements chauds, des couvertures, des boissons et de la nourriture aux citoyens. Un centre d'hébergement a également été ouvert au Sart-Tilman, avec l'aide de l'Université de Liège", précise le communiqué. Des chambres d'hôtel ont été réservées pour les familles n'ayant pas pu être accueillies. Les autorités communales remercient l'ensemble des services publics locaux, régionaux et fédéraux qui sont mobilisés depuis nombreuses heures pour venir en aide à la population. Des interventions provenant de toutes les régions du pays, et des pays voisins: "Elles ont permis de sauver des centaines de vies, à la fois dans les habitations privées mais aussi dans les collectivités, comme les maisons de repos ». De plus, la Ville met en avant la générosité et la solidarité dont font preuve les Liégeoises et les Liégeois ces dernières heures. Un formulaire en ligne a été créé pour les citoyens souhaitant faire un don de vêtements, de nourriture, d'aide matérielle ou apporter une aide physique. L'évolution de la situation est constamment évaluée par tous les intervenants pour permettre l'organisation des interventions nécessaires et les mesures de prévention supplémentaires. Le Collège se réunira d'ailleurs vendredi à 14h00 sous la présidence du bourgmestre Willy Demeyer afin de faire à nouveau le point sur la situation. (Belga)