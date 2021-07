Allemagne: la peste porcine africaine détectée chez des porcs domestiques

(Belga) La peste porcine africaine a été détectée chez des porcs domestiques pour la première fois en Allemagne, a rapporté le ministère de l'agriculture. Jusqu'à présent, la maladie n'avait été découverte que chez des porcs sauvages en Allemagne.

La peste porcine africaine a été découverte chez des porcs domestiques dans deux exploitations du Land de Brandebourg, dans la région où la maladie circulait déjà chez les porcs sauvages. Les cas ont été confirmés jeudi par le Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), l'institut fédéral allemand de recherche sur la santé animale. Des zones de protection et de contrôle sont actuellement mises en place autour des deux fermes. La peste porcine africaine ne présente aucun danger pour l'homme, mais elle est très contagieuse pour les porcs et les sangliers, qui souffrent de graves hémorragies. En Belgique, la maladie est apparue pour la première fois chez des sangliers dans la province du Luxembourg en septembre 2018. Fin 2020, la Belgique a été officiellement déclarée exempte de cette maladie, ce qui signifie que les restrictions à l'exportation de viande de porc wallonne et flamande ont été complètement levées. (Belga)