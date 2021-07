Allemagne: des victimes et disparus après un glissement de terrain consécutif aux crues

(Belga) Plusieurs personnes sont décédées et d'autres portées disparues en Allemagne après un important glissement de terrain, consécutif aux violentes intempéries, qui a emporté vendredi matin des maisons dans une localité située près de Cologne, ont annoncé les autorités locales.

Sur la commune de Erftstadt-Blessem, "les maisons ont été largement emportées par les eaux et certaines se sont effondrées. Plusieurs personnes sont portées disparues", selon un tweet de la communauté de communes de Cologne. Une porte-parole a précisé à l'AFP que plusieurs décès étaient "confirmés". Les images de la zone sinistrée diffusées par les autorités montraient un vaste cratère dans lequel se déversaient des masses de terre, d'eau brune et de débris. "Des appels d'urgence arrivent des maisons, mais les secours ne sont souvent pas possibles", expliquaient encore les autorités à propos de cette zone située à moins de 40 kilomètres de Cologne. Cet événement va encore alourdir le bilan des victimes dans cette région de Rhénanie du Nord-Westphalie, la plus touchée par les intempéries meurtrières, avec celle voisine de Rhénanie-Palatinat. Le nombre de personnes décédées en Allemagne est pour l'instant chiffré à au moins 93 par les différentes autorités et les secours continuent à rechercher de nombreuses personnes portées disparues. (Belga)