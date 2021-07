Voici les prévisions météo pour cet après-midi et ce week-end

Les éclaircies feront graduellement leur retour sur l'extrême ouest du pays vendredi après-midi, après les intempéries qui, depuis mercredi, ont mené à de graves inondations, principalement dans l'est et le sud du territoire. L'est devrait essuyer quelques précipitations, sous des nuages encore bien établis, précise l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

À part sur l'extrême ouest, les champs nuageux resteront généralement dominants et seront parfois à l'origine de quelques ondées locales à l'est de la ligne Mons-Turnhout. Des nuages plus denses pourraient aussi distiller quelques gouttes de pluie ou un peu de bruine sur le relief de l'Ardenne. Les maxima seront compris entre 16°C et 19°C en bord de mer, ainsi qu'au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 19°C et 22°C ailleurs. Le vent sera modéré mais deviendra assez fort au littoral.

Vendredi soir, les éclaircies gagneront du terrain et s'étendront progressivement dans le centre du pays. Sur le Condroz et l'Ardenne, les champs nuageux resteront nombreux et pourraient encore laisser échapper un peu de bruine contre le relief. Ailleurs, le temps restera sec. En seconde partie ou en fin de nuit, l'atmosphère deviendra plus brumeuse et des nuages bas se formeront en plusieurs endroits. En Ardenne, le plafond nuageux s'abaissera à nouveau et réduira parfois la visibilité. Les minima se situeront entre 12°C et 16°C.

Samedi, la grisaille perdurera, surtout en Ardenne. Le temps deviendra ensuite plus ensoleillé sur le nord et le centre du pays, tandis que le sud sera encore dans les nuages. Le mercure grimpera un peu, avec jusque 20 à 25°C.

Dimanche, le temps sera sec et deviendra ensoleillé sur le centre et l'ouest du pays. Des nuages bas persisteront durant la matinée sur l'est, avant de laisser filtrer quelques éclaircies en cours de journée. Les maxima oscilleront entre 21°C sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi qu'à la Côte, et 25°C ailleurs.