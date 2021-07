Après le calvaire de l'inondation, les habitants de Vaux-sous-Chèvremont sont "dans la merde"

Les habitants de Vaux-sur-Chèvremont se réveillent abasourdis. La localité de la commune de Chaudfontaine a été ravagée par les eaux. C’est dans un paysage de désolation que Vincent Jamoulle et Julien Raway sont allés à la rencontre des habitants.

Partout où les yeux se posent : les mêmes images, décrit notre journaliste Vincent Jamoulle. Un tronc d’arbre encastré dans un abris bus, une tôle enroulée autour d’un poteau et pliée à la force de l’eau, des morceaux de routes arrachés par le courant."

"Ici on nettoie, confie un ouvrier dans un bulldozer. On dégage la route pour les voitures, on enlève les plaques de béton et de bitume."

Un peu plus loin, notre équipe rencontre Théo, 19 ans. Il a dû affronter seul les inondations, ses parents n’étaient pas là. "Il y avait deux mètres d’eau dans la maison, raconte le jeune. Là je viens de prendre une navette, on a croisé une vache en passant, pleins de voitures retournées, maintenant j’attends mes parents."

"J’étais tout seul à l’étage (pendant l’inondations, ndlr) et je priais" dit-il en rigolant. "J’espérais que l’eau ne passe pas le premier étage."

Ailleurs dans le village, André a déjà commencé à nettoyer sa maison en raclant la boue qui était rentrée chez lui. "J’ai toujours travaillé beaucoup, nous dit cet ancien boucher. Depuis 5h et demi du matin je suis…dans la merde" déclare-t-il avec un rire jaune.

Un peu plus loin, sur le pont qui enjambe la Vesdre, Jacqueline attend "soit l’ambulance, soit l’armée". "Je dois aller à l’hôpital parce qu’il me manque des médicaments, explique la retraitée, je n’ai plus rien chez moi, tout est noyé. J’ai dormi chez de gentils voisins à l’étage et eux aussi l’étage n’existe plus. Je n’ai plus de cuisine, plus de salle de bain, voilà."

Comme si les dégâts matériels ne suffisaient pas, notre équipe aperçoit la police qui empêche les gens de s’approcher d’un corps. La commune de Chaudfontaine recense deux morts, en espérant, comme le dit notre journaliste, qu’il n’y en aura pas plus.

Toujours sur le territoire de Vaux-sous-Chèvremont, l'usine du chocolatier Galler a elle aussi été très durement touchée par les inondations.