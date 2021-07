Grève de la faim à Bruxelles: plusieurs sans-papiers entament une grève de la soif

Certains sans-papiers qui occupent l'église du Béguinage à Bruxelles et des locaux de l'ULB et de la VUB ont débuté une grève de la soif, après plus de 56 jours de grève de la faim, annonce l'Union des sans-papiers pour la régularisation (USPR) vendredi en début de soirée.



Les grévistes mettent en cause "l'absence de volonté politique de trouver une solution raisonnable et négociée". "Le calcul qui serait fait de compter sur les congés parlementaires pour faire disparaitre le problème n'est pas raisonnable. Les occupants demandent simplement un accès légal au marché du travail, ce qui est parfaitement dans les compétences du gouvernement", défendent-ils. "En l'absence de garantie suffisante, l'introduction de dossiers via la dite zone neutre ressemble fort à une volonté de casser le mouvement."