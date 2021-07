Grève de la faim des sans-papiers - L'accroissement du sans-abrisme presse à considérer le sort des sans-papiers

(Belga) La résolution du sans-abrisme passe nécessairement par celle de la question des sans-papiers, ont relevé Sébastien Roy et Stéphane Heymans, respectivement directeur général du Samusocial et président de son conseil d'administration (CA) dans une carte blanche publiée en ligne samedi matin par le quotidien Le Soir. Leur déclaration fait écho à la grève de la faim de quelque 430 personnes à Bruxelles depuis le 23 mai pour l'obtention de critères clairs de régularisation.

Plus de la moitié des quelque mille personnes hébergées chaque nuit par le principal opérateur de l'hébergement d'urgence pour les personnes sans-abri en région de Bruxelles-Capitale ne dispose pas de titre de séjour. Pour ces sans-papiers dépourvus d'emplois au noir, l'aide médicale urgente et l'accès aux centres d'hébergement pour sans-abri sont leurs derniers droits. Certains sont devenus des sans-abri chroniques, les équipes d'accompagnement étant dans l'impossibilité de trouver une solution à ces personnes en défaut d'existence administrative. "L'urgence a ainsi pris lentement le visage d'une solution à long terme pour ces personnes, condamnées à errer sans perspectives d'avenir dans des structures inadaptées à leurs situations", observent les deux dirigeants du Samusocial. "La prise en charge de ces personnes dans nos collectivités d'hébergement d'urgence, représente au final un coût plus élevé pour notre société que leur autonomisation par l'octroi de papiers et la mise en place d'un parcours d'insertion. A l'heure où le gouvernement bruxellois à l'ambition de donner un nouveau souffle à la lutte contre le sans-abrisme, alors que nombreux sont ceux qui font de la fin du sans-abrisme un rêve, la grève de la faim des personnes sans papiers nous rappelle ce constat implacable : tant qu'on ne trouvera pas de solution humaine, digne et durable à la question des personnes sans-papiers, l'impact des mesures prises ces dernières années pour tenter de résoudre le sans-abrisme restera réduit". (Belga)