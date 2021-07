Les contrôles aux frontières vont être renforcés dès ce week-end

(Belga) La police fédérale renforce les contrôles aux frontières dans les aéroports, les gares et sur les autoroutes, annonce-t-elle samedi. "De plus en plus de pays repassent au rouge" et le risque de voir progresser les variants est bien présent, argumente-t-elle dans un communiqué.

"Ainsi, en plus des actions de contrôle déjà prévues par la police fédérale de la route sur les autoroutes, des unités de disposition supplémentaires seront mises en place aux heures plus fréquentées et lors des week-ends de chassé-croisé", détaille la police fédérale. Elle promet également un contrôle "à 100%" de tous les trains internationaux à grande vitesse. Du côté des aéroports, les contrôles intra-Schengen vont s'intensifier. "À cette fin, un bureau de contrôle permanent sera installé à un endroit de l'aéroport où tous les passagers doivent passer. Afin de faciliter ce processus, des rangées séparées seront utilisées selon le code couleur du pays d'origine." La police rappelle que les compagnies de transport sont tenues de vérifier les documents nécessaires des passagers et que "le temps de l'avertissement est terminé". "En cas de non-respect, la police dressera un procès-verbal au nom de la société de transport, après quoi le parquet pourra procéder à une convocation immédiate", prévient-elle. (Belga)