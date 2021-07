Une semaine au sec

(Belga) Le temps devrait rester sec jusqu'à la fin de semaine, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique samedi. Cet après-midi, le soleil sera de la partie, faisant grimper le mercure jusqu'à 25° par endroits.

Dimanche, après dissipation de la brume matinale, le temps deviendra ensoleillé dans l'ouest, le centre et l'extrême-sud du pays. Des nuages bas pourraient persister sur l'Ardenne. Les maxima se situeront entre 20 ou 21° sur l'Ardenne et la Côte et 25 à 26° ailleurs. Le vent sera généralement modéré de secteur nord à nord-est. Le soleil se fera plus discret lundi, mais le temps restera sec. Les maxima se situeront entre 19 et 24° sous un vent modéré. La température ira ensuite en augmentant, pour provoquer des risques d'orages à partir de vendredi soir. (Belga)