Un enfant de quatre ans prend le volant d'une voiture de luxe et blesse gravement un Belge à Monaco

Un garçon de quatre ans qui avait réussi vendredi soir à se glisser au volant de la voiture de luxe de son père, garée place du Casino à Monaco, a heurté et blessé un piéton, a indiqué samedi la police monégasque.

La victime, un directeur de société de nationalité belge, résident monégasque, a été hospitalisée en urgence absolue à Nice, a-t-on ajouté de même source, confirmant une information du quotidien régional Nice-Matin. Opérée dans la nuit, ses jours n'étaient plus en danger samedi midi, selon ses proches.

Le véhicule est une limousine de luxe de marque Bentley. Elle appartient à une famille de nationalité arménienne demeurant à Prague (République tchèque) et logeant à l'Hôtel de Paris, sur cette même place du Casino.

Il a alors appuyé sur l'accélérateur et la voiture a fait un bond

"Le conducteur est descendu de voiture pour donner les clés au voiturier de l'hôtel et c'est à ce moment-là que, selon des témoins, l'enfant qui était assis à l'arrière du véhicule en est sorti, a fait le tour de la voiture et s'est retrouvé au volant. Il a alors appuyé sur l'accélérateur et la voiture a fait un bond en avant, écrasant le piéton qui sortait de l'hôtel au même moment", a expliqué le commissaire Laurent Braulio, chef de la division de police urbaine de la Sûreté publique de Monaco.



L'enquête, confiée par le parquet de Monaco à la police monégasque, devra déterminer dans quelles conditions le véhicule a pu avancer alors que les clés de contact avaient été retirées. Selon son témoignage, le conducteur ne se souvient plus s'il avait ou non coupé le moteur de son véhicule.

La victime, coincée sous les roues arrière de la limousine qui a fini sa course contre le trottoir, a été rapidement extraite par des témoins, alors que devait avoir lieu dans la soirée, sur la place du Casino, un concert organisé par la Croix-Rouge monégasque.