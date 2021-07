Inondations: le bilan s'alourdit en Allemagne, au moins 156 morts

Le bilan des inondations dévastatrices a grimpé à 156 morts en Allemagne, a indiqué dimanche matin la police, portant au total à au moins 183 le nombre de décès dans ces intempéries dans l'Ouest de l'Europe. La Belgique est le second pays le plus touché, avec 27 morts selon le dernier décompte officiel.



Dimanche matin, le nombre de victimes des intempéries dans le seul district allemand d'Ahrweiler, dans le Land de Rhénanie-Palatinat, est passé à 110. C'est 12 de plus que les 98 annoncés samedi soir. Le bilan des victimes et de blessés pourrait encore augmenter. Selon la police, il y a en effet encore 670 personnes disparues. Dans plusieurs villages, il n'y a toujours pas d'électricité ni de réception téléphonique. De nombreuses routes de la vallée de l'Ahr sont toujours bloquées. Le district d'Ahrweiler comprend notamment la ville de Schuld, durement touchée, où des maisons ont été détruites par la crue des eaux. Une personne a par ailleurs péri lors de crues dans le sud de l'Allemagne, en Bavière à la frontière autrichienne, où des pluies diluviennes sont aussi tombées samedi. En Autriche, les pompiers sont en état d'alerte dans les régions de Salzbourg et du Tyrol, tandis que la vieille ville de Hallein est sous les eaux. "De fortes pluies et des tempêtes causent malheureusement de graves dégâts en plusieurs endroits en Autriche", a tweeté le Premier ministre Sebastian Kurz. Enfin, plus à l'Est, à la frontière entre l'Allemagne et la République tchèque, des cours d'eau se sont aussi soulevés dans la région germanique de Saxe samedi soir, provoquant des dégâts.