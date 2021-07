Un comité de concertation ce lundi: les contaminations et les hospitalisations augmentent, faut-il s'en inquiéter?

Deux semaines après le début des vacances et à la veille du comité de concertation, la situation de l'épidémie de coronavirus a évolué dans notre pays. Les contaminations poursuivent leur hausse, les hospitalisations aussi, mais dans des proportions beaucoup moins importantes (voir les chiffres de ce samedi).

Il est responsable de la majorité des nouveaux cas de covid, le variant delta progresse en Belgique comme dans beaucoup de pays Européens. Chez nous, le taux de contaminations a augmenté cette semaine de 76 % par rapport à la semaine précédente avec 1231 cas journalier. Une situation prévisible.

"Oui, on s'y attendait et on prévoyait qu'à la fin du mois de juillet, on aurait 80 à 90% de variant delta dans notre pays. Ce sera aussi le cas dans la majorité des pays d'Europe occidentale", indique Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus.

Alors, faut-il s’en inquiéter? "Non", selon le Premier ministre Alexander De Croo. "Vu tout ce qu'on voit et ce qu'on sait, il n'y a pas de raison d'être alarmistes."

Jeudi dernier, devant les députés, le premier ministre se montre rassurant, car le nombre de malades en soins intensifs reste stable, même si les hospitalisations ont augmenté de 25%.

"Ceci n'est actuellement pas du tout dangereux pour le système de santé", insiste Yves Van Laethem.

La Belgique reste l’un des pays en Europe ou le taux de vaccination est le plus important. 82% de la population adulte a reçu une première dose de vaccin, 57,3 % les deux doses. A la veille d’un comité de concertation, le gouvernement n’envisage donc pas de restriction malgré l’augmentation des contaminations, mais par prudence, il ne prévoit pas non plus de nouveaux assouplissements.

Un nouveau codeco: à quoi faut-il s'attendre?

Le Comité de concertation (codeco) qui était initialement prévu vendredi aura lieu lundi à 14h00, a confirmé le cabinet du Premier ministre. On en avait annoncé le report jeudi, à cause des graves inondations qui ravagent une partie du pays.



Le gouvernement fédéral et ceux des entités fédérées devaient normalement se pencher sur un état des lieux de la pandémie de Covid-19, avec une attention particulière pour les modalités des grands évènements comme les festivals.