Les animaux aussi ont souffert des inondations: le refuge de Liège cherche des familles d'accueil

La Société Royale Protectrice des Animaux de Liège est débordée. Depuis les inondations, l'institution a recueilli des dizaines d'animaux. Certains n'ont pas retrouvé leur maître et sont en attente de leur propriétaire. Mais un autre problème se pose pour ceux qui, dans l'état actuel, ne peuvent plus s'occuper de leurs animaux après la destruction de leur habitation.

"Beaucoup d'entre eux ont perdu la totalité de l'habitation", nous raconte Fabrice Renard, inspecteur à la SRPA. "Pour les gros chiens, il n'y a plus de clôture, plus de jardin. Plus rien qui ne permette de maintenir les animaux sur place. Ils nous les confient donc pour quelques mois".

Le refuge accueillerait avec plaisir, mais il n'a plus de place libre. Il est donc à la recherche de familles d'accueil qui accepteraient de recueillir des animaux le temps des travaux. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous manifester à l'adresse refuge@srpa.net.