Espagne: l'incendie en Catalogne "stabilisé"

L'incendie qui a dévasté depuis vendredi plus de 400 hectares de forêt dans un parc naturel sur la côte catalane, près de la frontière franco-espagnole, est "stabilisé", ont annoncé dimanche matin les pompiers de Catalogne.

"Pendant la nuit nous avons pu encercler (...) l'incendie et atteindre des endroits qui n'avaient pas pu être atteints pendant la journée", ont expliqué les pompiers dans un communiqué.

Un dispositif composé de 155 pompiers, 55 véhicules, trois hélicoptères et deux avions de surveillance reste néanmoins mobilisé.

"Il s'agit d'un incendie discontinu, avec un périmètre instable, et de nombreux endroits doivent encore être surveillés avec attention", d'autant qu'un vent de tramontane doit souffler sur cette zone pendant la journée, souligne le communiqué.

Au total, plus de 415 hectares sont partis en fumée depuis samedi, en grande majorité des zones de forêt situées dans le parc naturel du Cap de Creus, qui borde la Méditerranée.

Environ 350 personnes avaient dû être évacuées samedi dans les communes riveraines, ainsi qu'une centaine de résidents d'un camping local.

Le feu s'était déclaré vendredi matin dans la commune de Llança, à une vingtaine de kilomètres de la frontière française, probablement à cause d'un mégot de cigarette, selon les autorités catalanes.

En raison de son climat chaud et sec, l'Espagne, deuxième destination touristique mondiale avant la pandémie, est régulièrement frappée en été par d'importants feux de forêt qui, selon les experts, menacent de devenir plus fréquents et plus violents en raison du réchauffement climatique.