Walcourt: un habitant perd la vie dans un incendie

Une octogénaire a perdu la vie dans un incendie qui s'est produit dimanche matin rue du Calvaire, à Walcourt, indique-t-on à la zone Dinaphi.

Les pompiers de Philippeville, de Couvin et de Beaumont des zones Dinaphi et Hainaut se sont rendus sur place avec deux autopompes, une auto-échelle, une ambulance et une citerne mais n'ont rien pu faire pour la victime. Selon SudPresse, cette dernière aurait été intoxiquée au monoxyde de carbone.