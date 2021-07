Intempéries - Toutes les maisons d'Angleur et de Chênée vérifiées

(Belga) Les inspections des lieux dans les zones les plus touchées de Liège ont continué durant la journée de dimanche. Le porte-parole de la zone de police a indiqué que les maisons d'Angleur et de Chênée avaient été inspectées.

« La journée a permis à nos policiers, toujours accompagnés de leurs collègues bruxellois venus spontanément en renfort, de terminer les vérifications des habitations impactées par les inondations dans les quartiers d'Angleur et de Chênée. Le bilan définitif est de deux victimes, retrouvées toutes deux à Angleur vendredi dans l'après-midi et en début de soirée », a précisé le porte-parole. Lundi dès 7h00, rue des Grands Prés, une première opération de déblaiement d'envergure aura lieu. Afin de permettre à la colonne de camions grappin et d'engins d'évacuer les encombrants, il est demandé aux citoyens de faire le maximum pour rendre les tas de déchets accessibles. Cette opération sera réalisée plusieurs fois dans tous les secteurs sinistrés. Un barriérage sera également mis en place à l'entrée de la rue des Grands Prés à Chênée en provenance de la N61 : « L'accès sera impossible pour les véhicules de plus de 3m50 de haut puisque le passage sous le viaduc du quai Henri Borguet sera impossible. Il est dès lors conseillé aux camions d'envisager un autre itinéraire pour accomplir leur trajet ». Il est à noter que la rue des Grands Prés sera aussi fermée à partir de 7h00 au départ du boulevard de Beaufraipont, de même que la rue du Gravier. (Belga)