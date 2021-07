Coronavirus - BILAN MONDIAL: l'Angleterre lève les restrictions, crainte d'un cluster au Village olympique

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



JO: crainte d'un cluster au Village olympique



Deux joueurs de l'équipe sud-africaine de football ainsi qu'un membre de l'encadrement, installés dans le Village olympique des JO de Tokyo, ont été testés positifs au Covid-19 dimanche, faisant craindre un foyer de contamination à cinq jours de la cérémonie d'ouverture.



Six athlètes britanniques ont par ailleurs été contraints de se mettre en quarantaine à leur arrivée à Tokyo après avoir été en contact avec une personne testée positive au coronavirus, a annoncé dimanche l'Association olympique britannique.



Appel à la prudence avant le grand relâchement en Angleterre



"Jour de liberté" ou saut dans l'inconnu? L'Angleterre jette le masque et supprime la plupart des restrictions liées à la pandémie de coronavirus lundi, une étape qui inquiète nombre de scientifiques et de responsables politiques.



Le pays reste le plus touché en Europe en nombre de cas et a dépassé 50.000 nouvelles contaminations quotidiennes deux jours de suite.



Le Premier ministre britannique Boris Johnson a rappelé l'"extrême contagiosité" du variant Delta. "S'il vous plaît soyez prudent", a-t-il imploré.



M. Johnson et son ministre des Finances Rishi Sunak, cas contact, observent eux-même une période d'isolement, tandis que le ministre de la Santé, Sajid Javid, a été testé positif samedi.



La France impose des tests de moins de 24 heures



La France a imposé dès 00H00 dimanche des tests du Covid-19 de moins de 24 heures aux voyageurs non vaccinés en provenance du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Portugal, de Chypre, de la Grèce et des Pays-Bas.



La France a également élargi sa liste des pays "rouges" à la Tunisie, au Mozambique, à Cuba et à l'Indonésie.



Le médecin-chef des USA appréhende l'automne



Le médecin-chef des Etats-Unis a déclaré dimanche être "profondément préoccupé" quant à la situation dans le pays à l'automne.



"Je m'inquiète de ce qui nous attend, parce qu'on assiste à une hausse des nouveaux cas, surtout chez les personnes non vaccinées", a confié le Dr Vivek Murthy sur CNN.

Chypre: manifestation contre les restrictions sanitaires, une chaîne TV attaquée



Des milliers de manifestants opposés aux restrictions sanitaires à Chypre se sont rassemblés devant le palais présidentiel dimanche et certains ont ensuite attaqué le siège d'une chaîne de télévision locale et brûlé des voitures dans les environs, selon la police.



Israël: pas de 3e dose pour les malades du cancer



Israël a annoncé dimanche que les malades atteints de cancer ne figuraient finalement pas sur la liste des personnes vulnérables pouvant recevoir une troisième dose de vaccin anticoronavirus, contrairement à ce qu'avaient affirmé les autorités en début de semaine.

Australie: le confinement prolongé à Melbourne

Le confinement ordonné à Melbourne, la deuxième ville d'Australie, pour endiguer l'actuelle vague épidémique, sera prolongé mardi soir à l'issue d'une première période de cinq jours, ont annoncé lundi les autorités. "Il est tout simplement impossible de lever demain soir les restrictions", a déclaré le Premier ministre de l'État de Victoria, dont Melbourne est la capitale, Daniel Andrews, sans toutefois dire de combien de temps le confinement serait prolongé. Environ 12 millions de personnes sont soumises à des confinements dans les régions de Sydney et de Melbourne. Dans la première ville du pays, un mois de restrictions n'a pas suffi à venir à bout d'une vague épidémique due au très contagieux variant Delta.

Plus de 4 millions de morts



La pandémie a fait au moins 4.086.242 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10H00 GMT.



Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 609.018 décès, suivis du Brésil (542.214 morts), de l'Inde (413.609), du Mexique (236.240) et du Pérou (195.047).



L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.