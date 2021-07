Ivres et interpellés à Waterloo, deux jeunes se déchaînent sur les policiers

Trois policiers ont été agressés et blessés lors d'une intervention effectuée durant le week-end à Waterloo, en Brabant wallon, a-t-on appris lundi auprès du responsable de la police locale.

Les patrouilleurs de la zone de police de Waterloo ont été appelés à intervenir, dans la nuit de samedi à dimanche, peu après 1h00 du matin, dans le parc communal Jules Descampe, où se trouvait un attroupement de personnes.

Manifestement ivres, certains individus se livraient à des troubles de l'ordre public. Parmi eux, deux jeunes Bruxellois respectivement âgés de 19 ans et 21 ans ont été appréhendés. Lors de leur interpellation, ils se sont rebellés. Emmenés au commissariat waterlootois, les suspects ont agressé trois policiers alors que ceux-ci les conduisaient en cellule de dégrisement.

Un agent souffre d'une déchirure des ligaments du genou et deux de ses collègues ont notamment été blessés à la main. Un procès-verbal a été établi à charge des deux jeunes hommes pour coups et blessures volontaire, outrage à agent, rébellion et ivresse publique. Le magistrat de garde au parquet du Brabant wallon a été avisé des faits.