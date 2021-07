Intempéries - Bilan en province du Luxembourg: 900 personnes évacuées, 15 hospitalisées, un décès

(Belga) Le gouverneur de la province du Luxembourg, Olivier Schmitz, dresse le bilan des intempéries. On déplore un décès, 15 personnes hospitalisées et 900 personnes évacuées lundi soir.

"La situation évolue lentement vers la phase de rétablissement en province du Luxembourg. La décrue laisse derrière elle d'énormes dégâts. De nombreuses semaines seront nécessaires à une remise en état", souligne le gouverneur par voie de communiqué. Les intempéries ont notamment entraîné le décès d'un personne, dont le corps sans vie a été retrouvé samedi par un agriculteur à Hampteau (Hotton), rapportait le parquet du Luxembourg dimanche. Il pourrait s'agir d'une adolescente de 15 ans originaire de la région bruxelloise, portée disparue depuis mercredi après avoir été emportée par l'Ourthe. Son identité n'a toutefois pas encore été confirmée. Les intempéries ont également nécessité l'hospitalisation de 15 personnes, ajoute le cabinet du gouverneur. "Les opérations menées par la Zone de secours ont permis de sauver 32 personnes dont la vie était directement menacée. Quelque 141 personnes ont également été secourues alors qu'elles se trouvaient dans l'eau. En tout, ce sont près de 900 personnes qui ont été évacuées par les services de secours et accueillies dans les 11 centres d'accueil mis en place par les Communes. Cette crise se chiffre à 2.200 interventions pour la Zone de secours." Les inondations ont également nécessité l'intervention de la Protection civile avec une vingtaine d'hommes, de la Défense avec 41 militaires déployés pour des missions de sauvetage et d'évacuation ainsi que pour des missions logistiques, et de la police avec 68 policiers déployés dans les communes de la Famenne et des Vallées de l'Ourthe et de l'Aisne. (Belga)