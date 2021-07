L'avocat de Britney Spears déterminé à ce que sa tutelle soit retirée à son père

L'avocat de Britney Spears a assuré lundi entreprendre des démarches "agressives et rapides" pour que le père de la chanteuse n'ait plus de contrôle sur les biens de sa fille.

Mathew Rosengart s'exprimait en marge d'une nouvelle audience autour de la tutelle de la reine de la pop, mesure qui la prive d'une grande part de son autonomie depuis treize ans.

"Mon cabinet et moi-même travaillons de manière agressive et rapide afin de déposer une requête visant à démettre Jamie Spears (de ses fonctions), à moins qu'il ne démissionne d'abord", a assuré l'avocat qui défend la star depuis seulement quelques jours.

Une juge a en effet autorisé pour la première fois mercredi l’interprète de "Toxic" et "...Baby One More Time" à choisir comment elle souhaitait être défendue dans son combat pour faire lever sa tutelle.

Ce régime lui a été imposé en 2008 après une série de dérapages ultra-médiatisés et il est principalement administré par son père.

La chanteuse dénonce cette mesure et a assuré samedi qu'elle ne se produirait plus sur scène tant qu'elle serait sous la tutelle de ce dernier.

"Je veux remercier Britney Spears pour son courage et sa force", a dit lundi son avocat qui par le passé a représenté d'autres stars d'Hollywood, comme Steven Spielberg ou Sean Penn.

"Je tiens également à remercier les fans et les soutiens de Britney Spears", a-t-il déclaré, s'attirant instantanément les ovations des quelques militants #FreeBritney (#LiberezBritney) postés devant le tribunal. Ces fans sont à l'origine d'une énorme campagne numérique qui a contribué à remettre l'affaire au devant de la scène.

Outre son père Jamie, la tutelle est gérée par une tutrice professionnelle, Jodi Montgomery. Cette dernière réclamait à nouveau lors d’une audience lundi le versement d’une enveloppe mensuelle de 50.000 dollars pour assurer sa sécurité, citant les menaces dont elle fait l’objet.

Les parties ont fait savoir qu’elles avaient besoin de davantage de temps pour finaliser un accord.

La prochaine audience est prévue lundi 26 juillet.