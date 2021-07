Inondations: qui est le mystérieux "K" qui a laissé cette lettre à l’Athénée de Pepinster?

Pour échapper au chaos provoqué par les inondations, quelqu'un s'est introduit à Athénée de Pepinster. Il a adressé quelques mots aux responsables de l'école, qui cherchent désormais à le retrouver.

La commune de Pepinster a été touchée de plein fouet par les inondations. Personnes décédées, disparues, bâtiments effondrés… le bilan est lourd. Pour survivre, certaines personnes se sont réfugiées sur les toits, où elles ont longuement attendu les secours. Un certain "K" s’est retrouvé, pour sa part, coincé dans une école.



D'après notre journaliste Vincent Jamoulle, cette personne s’est refugiée dans les locaux de l’Athénée de Pepinster à l’étage, après avoir cassé un carreau. Poli, l’individu a laissé un petit mot à l’attention du personnel de l’établissement : "Bonjour, suite aux inondations, je me suis retrouvé coincé dans votre école, fortement blessé. Je me suis permis d’utiliser vos locaux ainsi que votre pharmacie. Je vous remercie infiniment même si vous ne le saviez pas".

L’identité de "K" demeure inconnue. Les responsables de l’école aimeraient le retrouver.