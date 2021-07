Inondations: des quartiers entiers de Pepinster seront entièrement rasés, des dégâts estimés à plus d’1 milliard d’euros

Notre journaliste était en direct de Pepinster, une ville ravagée par les flots, dont certains quartiers devront être rasés.

En ce jour de deuil national, Samuel Ledoux était en duplex de Pepinster, dans la zone la plus sinistrée de cette ville ravagée par les inondations. Dans un paysage de désolation, notre journaliste présentait le terrible bilan pour cette commune. "1.200 habitations n’ont toujours pas l’électricité. 10 jours devraient être nécessaires à la rétablir. 150 personnes n’ont toujours pas d’eau potable. Le bourgmestre passe ses journées à écrire des arrêtés d’inhabitabilité", a-t-il raconté.

Un peu plus loin, des bâtiments qui tiennent encore debout, mais menacent de s’effondrer. "Plusieurs centaines de maisons ne seront plus habitables. Des quartiers entiers vont être rasés", poursuivait Samuel Ledoux. "70 policiers encadrent ces quartiers jours et nuits pour éviter les pillages. Des experts en stabilité sont arrivés sur place. L’administrateur délégué d’Axa estime les dégâts à plus d’un milliard, du jamais vu à l’échelle de notre pays".